В Германии задержали разоружившего полицейских "шварцвальдского Рэмбо"

Полицейская операция по поиску Рауша началась в районе Оппенау в воскресенье, 12 июня, тогда сообщилось, что вооруженный "луком и стрелами", а также пистолетом и ножом неизвестный, угрожая пистолетом, обезоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. В поисках, которые продолжались почти шесть полных суток, были задействованы около 200 сотрудников сил правопорядка и вертолеты, прокуратура ведет расследование. В понедельник школы и детские сады были закрыты, полиция рекомендовала сопровождать школьников, а в детские сады детей можно было водить по усмотрению родителей.