Орловский губернатор сообщил о смерти отца

"Сегодня не стало самого великого для меня человека - моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось... Он был для меня папой, отцом, другом, учителем... примером. И он оставил после себя огромное богатство - любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь", - написал глава региона в Instagram.