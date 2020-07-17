Орловский губернатор сообщил о смерти отца

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в соцсетях, что в пятницу скончался его отец Евгений Владимирович.
"Сегодня не стало самого великого для меня человека - моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось... Он был для меня папой, отцом, другом, учителем... примером. И он оставил после себя огромное богатство - любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь", - написал глава региона в Instagram.
Он поблагодарил врачей, которые пытались сохранить жизнь его отца.
По данным открытых источников, Евгений Владимирович жил в Калининграде. Окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, занимал должности первого секретаря Центрального райкома ВЛКСМ Калининграда и секретаря по пропаганде и агитации бюро обкома комсомола. Работал по профессии - на Калининградской базе экспедиционного лова мастером по обработке рыбы, помощником капитана по производству на судах флота рыбной промышленности.
3 июля, 14:08Умер отец Хабиба Нурмагомедова