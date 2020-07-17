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Орловский губернатор сообщил о смерти отца
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в соцсетях, что в пятницу скончался его отец Евгений Владимирович. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:56
андрей клычков
орловская область
калининград
общество
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орловская область
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андрей клычков, орловская область, калининград, общество

Орловский губернатор сообщил о смерти отца

19:56 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в соцсетях, что в пятницу скончался его отец Евгений Владимирович.
"Сегодня не стало самого великого для меня человека - моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось... Он был для меня папой, отцом, другом, учителем... примером. И он оставил после себя огромное богатство - любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь", - написал глава региона в Instagram.
Он поблагодарил врачей, которые пытались сохранить жизнь его отца.
По данным открытых источников, Евгений Владимирович жил в Калининграде. Окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, занимал должности первого секретаря Центрального райкома ВЛКСМ Калининграда и секретаря по пропаганде и агитации бюро обкома комсомола. Работал по профессии - на Калининградской базе экспедиционного лова мастером по обработке рыбы, помощником капитана по производству на судах флота рыбной промышленности.
Абдулманап Нурмагомедов
3 июля, 14:08
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
2011611
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Андрей КлычковОрловская областьКалининградОбщество
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