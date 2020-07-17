https://ria.ru/20200717/1574516036.html
США ввели санкции против китайской компании за поставки наркотиков
Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:52
2020-07-17T19:52
министерство финансов сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов сша, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Министерство финансов США
ввело санкции против четырех граждан Китая
и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило ведомство в пятницу.
Попавшие под санкции жители КНР, как сообщил минфин, связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под американскими санкциями. Включенные в санкции лица, сообщают в американском ведомстве, "помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещенные вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны".
По данным минфина США, группировка производит и поставляет сотни запрещенных препаратов, в том числе аналоги фентанила, доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в китайских банках, а также с помощью криптовалюты.
Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая, по данным США, также принадлежит и управляется Zheng DTO. Как сообщает в связи с введением санкций госдепартамент США
, санкции также вводятся против китайской компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.
Ранее в 2018 году суд в США предъявил обвинения Чжэн Фуцзину за поставки синтетических наркотиков в США и еще в более двадцати стран. В американских СМИ он получил прозвище "китайский наркокороль" и, по данным министерства финансов США, сейчас находится в Китае.