Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574516036.html
США ввели санкции против китайской компании за поставки наркотиков
Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:52
министерство финансов сша
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_cad33f8227da9160d79b4926a20755cd.jpg
https://ria.ru/20200715/1574363352.html
https://ria.ru/20200626/1573484502.html
3
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_cad33f8227da9160d79b4926a20755cd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_220:0:1997:1333_1400x0_80_0_0_30570438e5ec83f90465fb21983b47aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_442:0:1775:1333_1400x0_80_0_0_f945042b00f640cfce87d8bb14268eb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, китай, сша, в мире

США ввели санкции против китайской компании за поставки наркотиков

19:52 17.07.2020
744
© AP Photo / Aaron FavilaФлаги США и Китая в Пекине
Флаги США и Китая в Пекине
© AP Photo / Aaron Favila
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило ведомство в пятницу.
Попавшие под санкции жители КНР, как сообщил минфин, связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под американскими санкциями. Включенные в санкции лица, сообщают в американском ведомстве, "помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещенные вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны".
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
15 июля, 05:21
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
По данным минфина США, группировка производит и поставляет сотни запрещенных препаратов, в том числе аналоги фентанила, доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в китайских банках, а также с помощью криптовалюты.
Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая, по данным США, также принадлежит и управляется Zheng DTO. Как сообщает в связи с введением санкций госдепартамент США, санкции также вводятся против китайской компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.
Ранее в 2018 году суд в США предъявил обвинения Чжэн Фуцзину за поставки синтетических наркотиков в США и еще в более двадцати стран. В американских СМИ он получил прозвище "китайский наркокороль" и, по данным министерства финансов США, сейчас находится в Китае.
Девушки с китайскими флагами в Гонконге
26 июня, 08:00
Китай не может обогнать Америку, но США должны его немедленно остановить
5202016
Обсудить 3
Министерство финансов СШАКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ назвал главный риск для экономики США
Автомобили полиции Германии
В Германии задержали разоружившего полицейских "шварцвальдского Рэмбо"
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме осудили задержание СБУ 90-летнего ветерана на границе с Россией
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Орловский губернатор сообщил о смерти отца
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Мексика
Застрявшим на яхте в Мексике россиянам разрешили вылететь на родину
Владимир Джабаров
Сенатор прокомментировал проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Андрей Козенко
В декларациях о доходах и имуществе депутата Козенко выявили неточности
Площадь Независимости в Киеве
Главу киевского суда заподозрили по делам "евромайдана"
Люди на Парящем мосту парка Зарадье
Российские туристы рассказали, почему не хотят отдыхать за границей
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"
Автомобиль скорой помощи в США
Американец заразился чумой
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния