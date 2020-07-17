США ввели санкции против китайской компании за поставки наркотиков

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило ведомство в пятницу.

Попавшие под санкции жители КНР, как сообщил минфин, связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под американскими санкциями. Включенные в санкции лица, сообщают в американском ведомстве, "помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещенные вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны".

По данным минфина США, группировка производит и поставляет сотни запрещенных препаратов, в том числе аналоги фентанила, доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в китайских банках, а также с помощью криптовалюты.

Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая, по данным США, также принадлежит и управляется Zheng DTO. Как сообщает в связи с введением санкций госдепартамент США , санкции также вводятся против китайской компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.