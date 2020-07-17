https://ria.ru/20200717/1574515984.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с оборудованием в колледжах
Оборудование, на котором готовят студентов в колледжах, часто опережает то, на котором им предстоит работать после выхода на рынок труда, заявил первый... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:53
2020-07-17T19:53
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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образование - общество, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Оборудование, на котором готовят студентов в колледжах, часто опережает то, на котором им предстоит работать после выхода на рынок труда, заявил первый замминистра просвещения
РФ Дмитрий Глушко.
"Ведь в колледжах у нас сегодня очень большое, очень сильное обновление материально-технической базы, и очень по многим специальностям, по многим компетенциям во многих колледжах страны рабочие места, на которых студент учится, опережают рабочее место, на котором он будет работать", - заявил Глушко в ходе экспертного разговора на площадке Московского международного салона образования.
Он также отметил, что сильно изменился и преподаватель в заведениях среднего профобразования. Глушко добавил, что многие преподаватели, которые проходили переподготовку в последние годы, ранее дополнительно повышали свою квалификацию более 10 лет назад, дополнительно учились только по другим дисциплинам, например, педагогике.
Глушко также отметил, что когда возникает вопрос о том, куда школьнику идти - в вуз или колледж, стоит руководствоваться тем, где выпускник считает, что он будет счастлив.