В Минпросвещения оценили ситуацию с оборудованием в колледжах

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оборудование, на котором готовят студентов в колледжах, часто опережает то, на котором им предстоит работать после выхода на рынок труда, заявил первый Оборудование, на котором готовят студентов в колледжах, часто опережает то, на котором им предстоит работать после выхода на рынок труда, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Ведь в колледжах у нас сегодня очень большое, очень сильное обновление материально-технической базы, и очень по многим специальностям, по многим компетенциям во многих колледжах страны рабочие места, на которых студент учится, опережают рабочее место, на котором он будет работать", - заявил Глушко в ходе экспертного разговора на площадке Московского международного салона образования.

Он также отметил, что сильно изменился и преподаватель в заведениях среднего профобразования. Глушко добавил, что многие преподаватели, которые проходили переподготовку в последние годы, ранее дополнительно повышали свою квалификацию более 10 лет назад, дополнительно учились только по другим дисциплинам, например, педагогике.