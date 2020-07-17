В Минтруде отметили замедление темпов прироста безработицы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения, сообщила пресс-служба Ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения, сообщила пресс-служба Минтруда

Безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, количество официальных безработных составило 2,8 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата

"Ситуация на рынке труда остается сложной. По данным Росстата, в июне уровень безработицы составил 6,2%. При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае – на 0,3 процентных пункта, в июне – на 0,1 процентный пункт", - отметили в министерстве.

Граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости за помощью в поиске работы и пособием, отметили в Минтруде. Если в начале года только каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% таких граждан.

Упрощённый порядок привлёк в центры занятости россиян, которые не работали в течение долгого времени, говорится в сообщении пресс-службы. При этом рост численности граждан, обращающихся в центры занятости для регистрации в качестве безработных, также замедляется, обратили внимание в министерстве.

Сейчас безработными зарегистрированы 3 миллиона человек. В течение третьего квартала темпы прироста численности безработных граждан продолжат снижаться, и в начале четвертого квартала ситуация начнет стабилизироваться, прогнозируют в министерстве.

Анализ ВНИИ труда показывает постепенное восстановление спроса на специалистов, которые остались без работы в период пандемии, дополнительным позитивным сигналом для рынка труда служит тот факт, что работодатели постепенно возвращают уровень оплаты труда на докризисный.