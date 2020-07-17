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В Минтруде отметили замедление темпов прироста безработицы
Ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:47
внии труда
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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внии труда, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Минтруде отметили замедление темпов прироста безработицы

19:47 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения, сообщила пресс-служба Минтруда.
Безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, количество официальных безработных составило 2,8 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.
"Ситуация на рынке труда остается сложной. По данным Росстата, в июне уровень безработицы составил 6,2%. При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае – на 0,3 процентных пункта, в июне – на 0,1 процентный пункт", - отметили в министерстве.
Граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости за помощью в поиске работы и пособием, отметили в Минтруде. Если в начале года только каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% таких граждан.
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Упрощённый порядок привлёк в центры занятости россиян, которые не работали в течение долгого времени, говорится в сообщении пресс-службы. При этом рост численности граждан, обращающихся в центры занятости для регистрации в качестве безработных, также замедляется, обратили внимание в министерстве.
Сейчас безработными зарегистрированы 3 миллиона человек. В течение третьего квартала темпы прироста численности безработных граждан продолжат снижаться, и в начале четвертого квартала ситуация начнет стабилизироваться, прогнозируют в министерстве.
Анализ ВНИИ труда показывает постепенное восстановление спроса на специалистов, которые остались без работы в период пандемии, дополнительным позитивным сигналом для рынка труда служит тот факт, что работодатели постепенно возвращают уровень оплаты труда на докризисный.
"Улучшение ситуации на рынке труда и восстановление потребительского спроса приведет постепенно к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения", - добавили в Минтруде.
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ВНИИ трудаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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