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Консульство России в Черногории ограничит прием из-за ситуации с COVID-19
Консульство России в Черногории ограничило прием из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике, сообщило посольство РФ в пятницу. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:41
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, подгорица (город), в мире

Консульство России в Черногории ограничит прием из-за ситуации с COVID-19

19:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Консульство России в Черногории ограничило прием из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике, сообщило посольство РФ в пятницу.
Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил вечером в пятницу, что за прошедшие сутки протестированы анализы 372 человек, из которых 59 позитивны на коронавирус. Скончались двое пациентов в городе Бар. Всего с момента возобновления эпидемии в июне умерло 19 человек, в стране 1618 активных больных.
"В связи со значительным ухудшением в последнее время санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории в результате резкого роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 и принятием правительством Черногории новых ограничительных мер в целях борьбы с ее распространением, в том числе в Подгорице, консульский отдел Посольства приостанавливает с 20 июля 2020 года предоставление ряда консульских услуг (действий) до особого распоряжения", - сообщила дипмиссия в Facebook.
Уточняется, что исключением являются услуги по регистрации рождения, смерти, оформлению и выдаче паспорта лицам, чье рождения зарегистрировано, оформление и выдача паспорта взамен использованного паспорта, выдача справок о наличии судимости или уголовного преследования, выдача свидетельства на въезд в Российскую Федерацию.
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Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории в пятницу в очередной раз призвал граждан избегать традиционных балканских рукопожатий с объятиями и поцелуями при встрече.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧерногорияПодгорица (город)В мире
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