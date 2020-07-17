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Лавров провел переговоры с главой МИД ОАЭ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном актуальные вопросы двухсторонней и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:40
обострение конфликта в ливии
ближний восток
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
оаэ
в мире
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353
60
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60
обострение конфликта в ливии, ближний восток, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, оаэ, в мире

Лавров провел переговоры с главой МИД ОАЭ

19:34 17.07.2020 (обновлено: 19:40 17.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном актуальные вопросы двухсторонней и региональной повестки, стороны высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, сообщил в пятницу МИД РФ.
Разговор двух министров состоялся по инициативе эмиратской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
15 июля, 16:51
Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии
"При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других горячих точках региона", - сообщили в российском МИД.
Кроме того, информировали в российском дипведомстве, министры двух стран обсудили актуальные вопросы укрепления многоплановых российско-эмиратских связей. В частности, особое внимание в ходе диалога было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутым по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 году, а также других двусторонних контактов на высшем уровне.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииБлижний ВостокСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияОАЭВ мире
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