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Распространение нового коронавируса
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Около ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении
Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:31
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Около ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении

19:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
Дипведомство отметило, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Сочи - Ереван проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 17 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 98 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезены 2511 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - говорится в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМоскваЕреванШереметьево (аэропорт)АрменияОбщество
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