https://ria.ru/20200717/1574515460.html
Около ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении
Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:31
2020-07-17T19:31
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
москва
ереван
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
https://ria.ru/20200716/1574441280.html
https://ria.ru/20200713/1574251838.html
москва
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:0:1352:1013_1400x0_80_0_0_b456b7d826174589f1e9a1849acd1a2d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_258:0:1271:1013_1400x0_80_0_0_f76a387b6250aad54402c18622de309c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, москва, ереван, шереметьево (аэропорт), армения, общество
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости.
Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса
, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении
.
Дипведомство отметило, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван
- Сочи
- Ереван проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 17 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 98 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезены 2511 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву
осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево
", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.