Около ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением Около 100 россиян вернулись в пятницу на родину рейсом Ереван-Сочи в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса , сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении

Дипведомство отметило, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван Сочи - Ереван проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 17 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 98 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезены 2511 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.