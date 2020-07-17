Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии заметил, что в пандемию коронавируса Мишустину, который уже переболел COVID-19, хоть и было трудно, но отчасти повезло.

Белорусский президент также поинтересовался у Мишустина, как ему в Минске, но что российский премьер ответил, что "замечательно". "Почти дома", - заметил белорусский лидер.

В мае пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт говорила, что белорусский лидер не делал тест на коронавирус. Она поясняла, что "президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует". Пресс-секретарь говорила, что президент не сторонник ухода на изоляцию и работы по удаленке, продолжает активно совершать рабочие поездки в регионы и проводить совещания.