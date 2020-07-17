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Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер России Михаил Мишустин во время встречи в Минске пошутили, что коронавирус в республике менее заразный. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии

19:29 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер России Михаил Мишустин во время встречи в Минске пошутили, что коронавирус в республике менее заразный.
Как следует из видео, размещенном в Telegram-канале "Пул Первого", при встрече во Дворце независимости в Минске Лукашенко и Мишустин пожали друг другу руки и по-дружески обнялись. Оба были без защитных медицинских масок.
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Президент Белоруссии заметил, что в пандемию коронавируса Мишустину, который уже переболел COVID-19, хоть и было трудно, но отчасти повезло.
"Он сейчас не заболеет, и никого не заразит", - сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации, среди которых был посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Мезенцев, который был также без медицинской маски, смеясь, сказал, что каждый день сдает тест на коронавирус. Белорусский президент заметил, что не заставляет его этого делать.
"В Беларуси вирус менее вирулентен", – шутя отреагировал Мишустин. "Вот! Понял?" - сказал послу, смеясь, Лукашенко.
Белорусский президент также поинтересовался у Мишустина, как ему в Минске, но что российский премьер ответил, что "замечательно". "Почти дома", - заметил белорусский лидер.
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В мае пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт говорила, что белорусский лидер не делал тест на коронавирус. Она поясняла, что "президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует". Пресс-секретарь говорила, что президент не сторонник ухода на изоляцию и работы по удаленке, продолжает активно совершать рабочие поездки в регионы и проводить совещания.
Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее чем 200. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом достигло, по данным на пятницу, 65 782, скончался 491 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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