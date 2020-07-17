Сброс воды на Можайском водохранилище под контролем, сообщили власти

"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей", - сообщил Бирюков.