Сброс воды на Можайском водохранилище под контролем, сообщили власти

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы наводнения в близлежащих населенных пунктах нет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей", - сообщил Бирюков.
Заммэра пояснил, что попуск воды - это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.
"Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом имени Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий", - пояснил Бирюков.
Он также сообщил, что после прекращения осадков ситуация стабилизируется. По его словам, все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден.