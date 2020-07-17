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Сброс воды на Можайском водохранилище под контролем, сообщили власти
Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы наводнения в близлежащих... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:36
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петр бирюков
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петр бирюков, москва

Сброс воды на Можайском водохранилище под контролем, сообщили власти

19:28 17.07.2020 (обновлено: 19:36 17.07.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Валдес Иванов / Можайское водохранилище
Можайское водохранилище
CC BY-SA 3.0 / Валдес Иванов /
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы наводнения в близлежащих населенных пунктах нет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей", - сообщил Бирюков.
Заммэра пояснил, что попуск воды - это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.
"Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом имени Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий", - пояснил Бирюков.
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Он также сообщил, что после прекращения осадков ситуация стабилизируется. По его словам, все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден.
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