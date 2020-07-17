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Распространение нового коронавируса
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В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 47 459
Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле в пятницу увеличилось на 1929 и достигло 47 459, еще восемь пациентов с таким диагнозом скончались, общее число... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:22
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 47 459

19:22 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле в пятницу увеличилось на 1929 и достигло 47 459, еще восемь пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 392 человека, сообщает министерство здравоохранения.
В настоящий момент болеют 26 323 человека, в тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 20 744 человека уже выздоровели.
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В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, в стране закрываются спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Принято решение разрешить ресторанам работать только на вынос, однако для того, чтобы дать их владельцам время на подготовку к работе в новых условиях и предоставить возможность использовать уже закупленные продукты, введение в действие этой поправки отложено до вторника, 21 июля.
В выходные не будут работать магазины, торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, туристические аттракционы и канатная дорога. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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