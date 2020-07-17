В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 47 459

В настоящий момент болеют 26 323 человека, в тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 20 744 человека уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, в стране закрываются спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Принято решение разрешить ресторанам работать только на вынос, однако для того, чтобы дать их владельцам время на подготовку к работе в новых условиях и предоставить возможность использовать уже закупленные продукты, введение в действие этой поправки отложено до вторника, 21 июля.