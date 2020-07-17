Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии

"У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризацию, на новые кредиты, причем мы всему малому бизнесу давали, не только пострадавшим отраслям, потому что понимали, что это сложно отличимое - кто пострадал, кто не пострадал, сложно определить ... Все это достаточно серьезный комплекс мер, который, по нашим расчетам, помог в этой ситуации, только городские меры если брать, дошёл до 37-40 тысяч малых и средних предприятий с количеством работающих около 800 тысяч человек. Это достаточно эффективная мера", - отметил мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".