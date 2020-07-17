Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Городские меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 коснулись 800 тысяч человек в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.
"У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризацию, на новые кредиты, причем мы всему малому бизнесу давали, не только пострадавшим отраслям, потому что понимали, что это сложно отличимое - кто пострадал, кто не пострадал, сложно определить ... Все это достаточно серьезный комплекс мер, который, по нашим расчетам, помог в этой ситуации, только городские меры если брать, дошёл до 37-40 тысяч малых и средних предприятий с количеством работающих около 800 тысяч человек. Это достаточно эффективная мера", - отметил мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.