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Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии
Городские меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 коснулись 800 тысяч человек в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии

19:17 17.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Городские меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 коснулись 800 тысяч человек в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.
"У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризацию, на новые кредиты, причем мы всему малому бизнесу давали, не только пострадавшим отраслям, потому что понимали, что это сложно отличимое - кто пострадал, кто не пострадал, сложно определить ... Все это достаточно серьезный комплекс мер, который, по нашим расчетам, помог в этой ситуации, только городские меры если брать, дошёл до 37-40 тысяч малых и средних предприятий с количеством работающих около 800 тысяч человек. Это достаточно эффективная мера", - отметил мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваЭкономика
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