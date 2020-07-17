Началась транспортировка стартового стола для "Ангары" по Севморпути

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стартовый стол для Стартовый стол для ракеты-носителя "Ангара" начали транспортировать по Северному морскому пути из Северодвинска на космодром Восточный.

"В Северодвинске заканчивается уникальная транспортная операция по перевозке стартового стола для новой ракеты-носителя "Ангара". Система общей массой более 2000 тонн погружена на судно "Баренц", которое уже выходит из акватории судоремонтного завода "Звездочка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Судно пройдёт по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотскому морям до порта Советская Гавань. После этого оборудование перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром в середине сентября.

Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года.