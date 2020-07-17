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Началась транспортировка стартового стола для "Ангары" по Севморпути
Стартовый стол для ракеты-носителя "Ангара" начали транспортировать по Северному морскому пути из Северодвинска на космодром Восточный. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:16
амур (река)
космос - риа наука
ангара (ракета)
северодвинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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амур (река), космос - риа наука, ангара (ракета), северодвинск

Началась транспортировка стартового стола для "Ангары" по Севморпути

19:16 17.07.2020
938
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стартовый стол для ракеты-носителя "Ангара" начали транспортировать по Северному морскому пути из Северодвинска на космодром Восточный.
"В Северодвинске заканчивается уникальная транспортная операция по перевозке стартового стола для новой ракеты-носителя "Ангара". Система общей массой более 2000 тонн погружена на судно "Баренц", которое уже выходит из акватории судоремонтного завода "Звездочка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Судно пройдёт по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотскому морям до порта Советская Гавань. После этого оборудование перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром в середине сентября.
Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5" с Восточного предполагается в августе-сентябре 2023 года с беспилотным космическим кораблем "Орел".
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Амур (река)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Северодвинск
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