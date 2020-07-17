В опере "Богема" Мариинского театра стало меньше объятий

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первый после карантина оперный спектакль не в концертном исполнении начался на сцене Мариинского-2, это будет "Богема" Пуччини, которая претерпела небольшие изменения из-за коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-служба театра.

Опера Пуччини "Богема" в постановке Йана Джаджа, которая почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинки, впервые будет представлена зрителю в Мариинском-2.

В главных партиях ведущие солисты оперной труппы театра – Ирина Чурилова, Виолетта Лукьяненко, Сергей Семишкур, Роман Бурденко. За дирижерский пульт встал Кристиан Кнапп.

"При подготовке артистам пришлось не только вспоминать мизансцены и восстанавливать живость движений, но и корректировать свое поведение на сцене согласно новым условиям и правилам. Так, в спектакле станет меньше объятий, будет сокращен состав хора и оркестра, увеличено расстояние между солистами в некоторых сценах и расстояние между музыкантами в оркестровой яме", - говорится в сообщении.

Для зрителей меры безопасности остаются прежними – количество мест в зрительном зале ограничено до тысячи, организована "шахматная" рассадка, проводится измерение температуры, проверяется наличие масок и перчаток.