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https://ria.ru/20200717/1574514639.html
В опере "Богема" Мариинского театра стало меньше объятий
Первый после карантина оперный спектакль не в концертном исполнении начался на сцене Мариинского-2, это будет "Богема" Пуччини, которая претерпела небольшие... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
театр, опера, новости культуры, мариинский театр

В опере "Богема" Мариинского театра стало меньше объятий

19:14 17.07.2020 (обновлено: 19:15 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие "Новой сцены" Мариинского театра
Открытие Новой сцены Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первый после карантина оперный спектакль не в концертном исполнении начался на сцене Мариинского-2, это будет "Богема" Пуччини, которая претерпела небольшие изменения из-за коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-служба театра.
Опера Пуччини "Богема" в постановке Йана Джаджа, которая почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинки, впервые будет представлена зрителю в Мариинском-2.
В главных партиях ведущие солисты оперной труппы театра – Ирина Чурилова, Виолетта Лукьяненко, Сергей Семишкур, Роман Бурденко. За дирижерский пульт встал Кристиан Кнапп.
"При подготовке артистам пришлось не только вспоминать мизансцены и восстанавливать живость движений, но и корректировать свое поведение на сцене согласно новым условиям и правилам. Так, в спектакле станет меньше объятий, будет сокращен состав хора и оркестра, увеличено расстояние между солистами в некоторых сценах и расстояние между музыкантами в оркестровой яме", - говорится в сообщении.
Для зрителей меры безопасности остаются прежними – количество мест в зрительном зале ограничено до тысячи, организована "шахматная" рассадка, проводится измерение температуры, проверяется наличие масок и перчаток.
Спектакль идет без антракта, вход зрителей в здание театра начался за 45 минут до начала спектакля.
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