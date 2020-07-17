В ВОЗ назвали сроки отправки в Китай команды экспертов

"Я думаю, на данный момент, нереалистично, с учетом сроков и логистики, ожидать, что полноценная миссия сможет начать работу на месте в июле. Просто из-за времени, которое потребуется на это и на то, чтобы собрать команду. Это будет межнациональная команда с экспертами из многих стран. Привоз этой группы в Китай, работа с китайскими коллегами, чисто из-за логистики и управления рисками займет недели, не дни", - сказал он.