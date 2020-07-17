https://ria.ru/20200717/1574514572.html
В ВОЗ назвали сроки отправки в Китай команды экспертов
Отправка в Китай полноценной команды экспертов Всемирной организации здравоохранения по выявлению животного источника COVID-19 будет не раньше августа, заявил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:12
2020-07-17T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, китай, в мире
ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Отправка в Китай
полноценной команды экспертов Всемирной организации здравоохранения по выявлению животного источника COVID-19 будет не раньше августа, заявил на брифинге в Женеве
директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Я думаю, на данный момент, нереалистично, с учетом сроков и логистики, ожидать, что полноценная миссия сможет начать работу на месте в июле. Просто из-за времени, которое потребуется на это и на то, чтобы собрать команду. Это будет межнациональная команда с экспертами из многих стран. Привоз этой группы в Китай, работа с китайскими коллегами, чисто из-за логистики и управления рисками займет недели, не дни", - сказал он.
По его словам, представители ВОЗ, которые сейчас находятся в Китае, довольны взаимодействием с китайскими коллегами, и ожидают завершения работы над общим планом действий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.