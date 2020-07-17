Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной

"Говоря об интеграции, и вы всегда это подчеркиваете, мы говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем", - сказал Мишустин.