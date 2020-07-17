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Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:11
союзное государство
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
москва
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белоруссия
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353
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной

19:11 17.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
© Sputnik
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском, и возможности экономического сотрудничества должны быть абсолютно взаимными и равноправными.
"Говоря об интеграции, и вы всегда это подчеркиваете, мы говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
14 июля, 12:49Союзное государство
Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией
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Союзное государствоРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
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