https://ria.ru/20200717/1574514491.html
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:11
2020-07-17T19:11
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россия
михаил мишустин
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минск
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506293_0:126:3176:1912_1400x0_80_0_0_2529b36dff813715fad00e9c1c41446c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире