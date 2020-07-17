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Распространение нового коронавируса
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В Греции выявили 28 новых случаев коронавируса
В Греции за минувшие сутки выявлены 28 случаев инфицирования коронавирусом, 12 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции выявили 28 новых случаев коронавируса

19:11 17.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 28 случаев инфицирования коронавирусом, 12 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3939 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
За минувшие сутки от коронавируса умер один человек, всего в Греции от COVID-19 умерли 194 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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