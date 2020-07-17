В Пакистане более 50 человек оказались под завалами обрушившегося здания

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Пакистане , десять человек пострадали, более 50 остались под завалами, сообщает телеканал Geo News

Инцидент произошел в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир, когда рабочие ремонтировали трехэтажное здание, где располагался зал свадебных церемоний.

Полиция заявила, что на данный момент под обломками находятся более 50 человек, а 10 пострадавших были спасены.

Представитель полиции рассказал, что владелец зала Надим также находится среди тех, кто остался под обломками здания. По словам раненного рабочего, которого вытащили из под обломков спасатели, более 50 рабочих находились в здании, когда оно рухнуло.