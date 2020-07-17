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В Пакистане более 50 человек оказались под завалами обрушившегося здания
Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Пакистане, десять человек пострадали, более 50 остались под завалами, сообщает телеканал Geo... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:10
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пакистан, в мире

В Пакистане более 50 человек оказались под завалами обрушившегося здания

19:10 17.07.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Пакистане, десять человек пострадали, более 50 остались под завалами, сообщает телеканал Geo News.
Инцидент произошел в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир, когда рабочие ремонтировали трехэтажное здание, где располагался зал свадебных церемоний.
Полиция заявила, что на данный момент под обломками находятся более 50 человек, а 10 пострадавших были спасены.
Представитель полиции рассказал, что владелец зала Надим также находится среди тех, кто остался под обломками здания. По словам раненного рабочего, которого вытащили из под обломков спасатели, более 50 рабочих находились в здании, когда оно рухнуло.
Заместитель комиссара района Мирпур сообщил, что в операции принимают участие спасательные службы и пакистанская армия.
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