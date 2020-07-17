https://ria.ru/20200717/1574514412.html
В Пакистане более 50 человек оказались под завалами обрушившегося здания
Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Пакистане, десять человек пострадали, более 50 остались под завалами, сообщает телеканал Geo... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:10
2020-07-17T19:10
пакистан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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пакистан, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Трехэтажное здание, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в Пакистане
, десять человек пострадали, более 50 остались под завалами, сообщает телеканал Geo News
.
Инцидент произошел в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир, когда рабочие ремонтировали трехэтажное здание, где располагался зал свадебных церемоний.
Полиция заявила, что на данный момент под обломками находятся более 50 человек, а 10 пострадавших были спасены.
Представитель полиции рассказал, что владелец зала Надим также находится среди тех, кто остался под обломками здания. По словам раненного рабочего, которого вытащили из под обломков спасатели, более 50 рабочих находились в здании, когда оно рухнуло.
Заместитель комиссара района Мирпур сообщил, что в операции принимают участие спасательные службы и пакистанская армия.