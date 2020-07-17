https://ria.ru/20200717/1574514242.html
Кузнецова считает необходимым проработать вопрос алиментных фондов
Вопрос создания алиментных фондов для решения проблемы задолженности с алиментами нужно проработать, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:07
2020-07-17T19:07
анна кузнецова
валентина матвиенко
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, валентина матвиенко, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Вопрос создания алиментных фондов для решения проблемы задолженности с алиментами нужно проработать, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
заявила, что Совет Федерации обсудит возможность создания в России алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами. По данным Матвиенко, общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей. После Кузнецова предложила ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств, создав реестр, который повлечет за собой санкционные меры в отношении неплательщиков алиментов.
"Один из актуальных вопросов, который обсуждался на этой неделе – это алиментные обязательства. Тема остается актуальной, к нам обращаются родители, нам пишут даже дети. Да, невыплаченные алименты – это ресурс, который не дошел до нашего ребенка. Это не купленное ему лекарство, это не оплаченная учеба или иные вопросы. Ну и качество жизни, которое стало нашим детям недоступно по причине огромного долга", - сказала Кузнецова РИА Новости.
"Мы со своей стороны считаем, что это является недопустимой ситуацией ... есть предложения - в виде создания фондов, иные варианты решения данного вопроса. Нужно их, безусловно, прорабатывать, но очень важно, чтобы меры, которые будут приниматься, ни в коем случае не снижали ответственности тех, кто не платит алименты детям",- добавила она.