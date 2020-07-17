Кузнецова считает необходимым проработать вопрос алиментных фондов

"Один из актуальных вопросов, который обсуждался на этой неделе – это алиментные обязательства. Тема остается актуальной, к нам обращаются родители, нам пишут даже дети. Да, невыплаченные алименты – это ресурс, который не дошел до нашего ребенка. Это не купленное ему лекарство, это не оплаченная учеба или иные вопросы. Ну и качество жизни, которое стало нашим детям недоступно по причине огромного долга", - сказала Кузнецова РИА Новости.