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Кузнецова считает необходимым проработать вопрос алиментных фондов
Вопрос создания алиментных фондов для решения проблемы задолженности с алиментами нужно проработать, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:07
анна кузнецова
валентина матвиенко
общество
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РИА Новости
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353
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анна кузнецова, валентина матвиенко, общество

Кузнецова считает необходимым проработать вопрос алиментных фондов

19:07 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вопрос создания алиментных фондов для решения проблемы задолженности с алиментами нужно проработать, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации обсудит возможность создания в России алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами. По данным Матвиенко, общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей. После Кузнецова предложила ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств, создав реестр, который повлечет за собой санкционные меры в отношении неплательщиков алиментов.
"Один из актуальных вопросов, который обсуждался на этой неделе – это алиментные обязательства. Тема остается актуальной, к нам обращаются родители, нам пишут даже дети. Да, невыплаченные алименты – это ресурс, который не дошел до нашего ребенка. Это не купленное ему лекарство, это не оплаченная учеба или иные вопросы. Ну и качество жизни, которое стало нашим детям недоступно по причине огромного долга", - сказала Кузнецова РИА Новости.
"Мы со своей стороны считаем, что это является недопустимой ситуацией ... есть предложения - в виде создания фондов, иные варианты решения данного вопроса. Нужно их, безусловно, прорабатывать, но очень важно, чтобы меры, которые будут приниматься, ни в коем случае не снижали ответственности тех, кто не платит алименты детям",- добавила она.
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