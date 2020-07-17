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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574513975.html
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 24 964
Число выявленных случаев коронавируса в Японии приблизилось к 25 тысячам, в пятницу COVID-19 был подтвержден у 595 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:01
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, канагава, здоровье - общество, воз, япония, токио, в мире

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 24 964

19:01 17.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Японии приблизилось к 25 тысячам, в пятницу COVID-19 был подтвержден у 595 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций.
Более половины инфицированных – 293 человека – выявлены в Токио. Последние два дня в японской столице фиксируются "антирекорды" по числу заразившихся. В четверг вирус был подтвержден у 286 человек.
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Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (43 человека), Сайтама (51 человек), Осака (53 человека), Тиба (20 человек), Хёго (25 человек). Киото (12 человек) и других.
Всего в стране подтверждены 24 964 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Вместе с этим в статистике не учитываются случаи заражения на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там выявлен 141 случай заражения коронавирусом. Правительство Японии уже обратилось к американской стороне с просьбой провести тестирование для всех военнослужащих на базах.
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Скончались 998 человек, состояние еще 39 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 19 755 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,57 миллиона случаев заражения, свыше 584 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКанагаваЗдоровье - ОбществоВОЗЯпонияТокиоВ мире
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