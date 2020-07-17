Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с COVID-19

"Министры выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах", - говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном по итогам состоявшейся беседы.