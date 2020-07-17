Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574513712.html
Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества в сфере... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ван и (политик)
сергей лавров
воз
москва
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
1
москва
пекин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_186:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_10115994fb5ec029ee55ee56576774bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_683:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_d6bead29cdc22388899c76ee369da671.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ван и (политик), сергей лавров, воз, москва, пекин, в мире

Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с COVID-19

18:57 17.07.2020
184
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества в сфере борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил в пятницу российский МИД.
"Министры выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах", - говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном по итогам состоявшейся беседы.
Как отметили в МИД РФ, разговор двух министров прошел "в доверительном, конструктивном ключе". По оценкам Москвы, он подтвердил единство подходов по всем обсуждавшимся темам, приверженность Москвы и Пекина курсу на урегулирование проблем на мировой арене исключительно через равноправный диалог и поиск баланса интересов на основе уважения принципов устава Организации Объединенных Наций.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
300000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВан И (политик)Сергей ЛавровВОЗМоскваПекинВ мире
Рекомендуем
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
В Азербайджане продлили карантин из-за COVID-19 до 31 августа
Токио
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 24 964
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Главы правительств стран ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В ВОЗ назвали сроки отправки в Китай команды экспертов
Машины скорой помощи в Греции
В Греции выявили 28 новых случаев коронавируса
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Мюнхене
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане более 50 человек оказались под завалами обрушившегося здания
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова изучит законопроекты по совершенствованию семейного кодекса
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии разработают собственную вакцину от коронавируса
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова считает необходимым проработать вопрос алиментных фондов
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния