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Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова
Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова считает, что следствию необходимо допросить в рамках уголовного дела гражданина... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:53
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чехия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чехия, происшествия

Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова

18:53 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова считает, что следствию необходимо допросить в рамках уголовного дела гражданина Чехии Мартина Лариша, которого ряд СМИ назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
“Если следствие считает, что именно Лариш завербовал Ивана в 2012 году и получил от него секретные сведения в 2017-ом, то пусть его допросят в качестве свидетеля, это необходимо сделать. Речь ведь о том, что следствие должно иметь некоторые доказательства, а не просто безосновательно вешать ярлыки”, - рассказал адвокат.
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Павлов пояснил, что такой допрос может пройти безопасно для Лариша, если он случится на территории Чехии.
“Допросить его можно в рамках договора о правовой помощи между Чехией и Россией, допросить его можно в Чехии, без риска стать обвиняемым на территории РФ в шпионаже”, - заключил собеседник агентства.
До этого Павлов заявлял, что, по данным имеющегося в материалах дела письма из Службы внешней разведки РФ, Сафронов якобы передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку. При этом фамилия Лариша в деле не упоминается.
Ранее интернет-издание "Проект" обнаружило, что у Сафронова имелся знакомый из Чехии Мартин Лариш, некоторое время он работал в России журналистом. Позже в СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе появилась информация, что Лариш – кадровый сотрудник спецслужб Чехии.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса"  Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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Охлажденный взгляд на дело Сафронова
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧехияПроисшествия
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