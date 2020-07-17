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Главы правительств стран ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19
Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске по итогам обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусом на территории стран... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:52
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, армения, в мире

Главы правительств стран ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19

18:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске по итогам обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусом на территории стран "пятерки", а также распоряжения о картах развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического союза.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Участники заседания одобрили распоряжение "О комплексном плане мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств – членов Евразийского экономического союза".
Кроме этого, был принят ряд распоряжений, касающихся хода реализации соглашений о маркировке товаров, решение о межгосударственной программе по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.
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Также были подписаны распоряжения "О карте развития агроиндустрии Евразийского экономического союза" и "О карте индустриализации Евразийского экономического союза". Участники встречи одобрили и решение о непроставлении отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде, и ряд других документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвразийский экономический союзМинскБелоруссияАрменияВ мире
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