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В ДНР заявили о ранении семи человек за неделю из-за обстрелов
Семь человек получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:49
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР заявили о ранении семи человек за неделю из-за обстрелов

18:49 17.07.2020
274
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Семь человек получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"Четырнадцатого июля 2020 года в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Александровки (подконтрольной ДНР территории на окраине Донецка - ред.) получили ранения два мирных жителя... Шестнадцатого июля 2020 года в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская" получили ранения еще два мирных жителя... с 11 по 17 июля 2020 года в результате боевых действий ранения различной степени тяжести получили трое защитников республики", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР 76 человек были ранены, 32 - погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека, в том числе 81 ребенок.
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