Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Мюнхене

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности, сообщил в пятницу МИД РФ.

"Сергей Лавров информировал коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности", - сказано в сообщении российского дипведомства по итогам беседы двух министров.

Кроме того, как отмечается, в ходе разговора министры затронули ряд актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, в том числе подготовку к саммиту государств-постоянных членов Совета безопасности ООН , ситуацию в сфере глобальной безопасности, положение дел в различных регионах мира, процессы интеграции на евразийском континенте, деятельность ШОС и БРИКС в этом году под председательством Российской Федерации

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.