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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:58
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353
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россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, оон, сша, в мире

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая

18:49 17.07.2020 (обновлено: 18:58 17.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Мюнхене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Сергей Лавров информировал коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности", - сказано в сообщении российского дипведомства по итогам беседы двух министров.
Кроме того, как отмечается, в ходе разговора министры затронули ряд актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, в том числе подготовку к саммиту государств-постоянных членов Совета безопасности ООН, ситуацию в сфере глобальной безопасности, положение дел в различных регионах мира, процессы интеграции на евразийском континенте, деятельность ШОС и БРИКС в этом году под председательством Российской Федерации.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита "ядерной пятерки" примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
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