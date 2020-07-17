Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией

"В ближайшие месяцы решение по данному делу не планируется. В июле и августе точно не будет", - сообщила РИА Новости официальный представитель суда.

Россия уверена в позитивном для себя решении по делу о долге Украины

Россия уверена в позитивном для себя решении по делу о долге Украины

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2020 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.