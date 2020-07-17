Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса

У градоначальника поинтересовались, не могут ли гости из других российских регионов завезти в столицу коронавирус. В ответ Собянин отметил, что таких опасений у властей города нет.

"Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее", — сказал он.

Мэр подчеркнул, что сейчас жители России стали больше путешествовать по стране, что является хорошим шансом для отечественного туристического бизнеса окрепнуть и оценить свои возможности.

Ранее Собянин также рассказал, что во время пандемии в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы и паники. Власти вовремя приняли необходимые меры, что в разы уменьшило нагрузку на здравоохранение и позволило значительно снизить смертность от COVID-19.

Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 123 человека умерли, более 539 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 232 тысячи — приходится на Москву. При этом свыше 169 тысяч пациентов уже поправились.