Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574513005.html
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Сделать Москву закрытым городом невозможно, заявил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1400x0_80_0_0_8946a32f18e2295b9bc222cc351420ad.jpg
https://ria.ru/20200717/1574514704.html
Можно по - разному относится к мэру , но Москву он спас
237
Передайте Собянину и его хозяину, что проще было бы закрыть Хабаровск и не освещать протесты в СМИ
59
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1400x0_80_0_0_8946a32f18e2295b9bc222cc351420ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8a814f1e05fc988e0aea750db4576d19.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_327:0:2374:2047_1400x0_80_0_0_f3ee7d591c85c947e830b3c69535245e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса

18:40 17.07.2020 (обновлено: 20:49 17.07.2020)
29540
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сделать Москву закрытым городом невозможно, заявил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
У градоначальника поинтересовались, не могут ли гости из других российских регионов завезти в столицу коронавирус. В ответ Собянин отметил, что таких опасений у властей города нет.

"Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее", — сказал он.

Мэр подчеркнул, что сейчас жители России стали больше путешествовать по стране, что является хорошим шансом для отечественного туристического бизнеса окрепнуть и оценить свои возможности.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 19:17Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал, скольких затронули меры поддержки во время пандемии
Ранее Собянин также рассказал, что во время пандемии в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы и паники. Власти вовремя приняли необходимые меры, что в разы уменьшило нагрузку на здравоохранение и позволило значительно снизить смертность от COVID-19.
Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 123 человека умерли, более 539 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 232 тысячи — приходится на Москву. При этом свыше 169 тысяч пациентов уже поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
11156331596
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Можно по - разному относится к мэру , но Москву он спас
17 июля, 21:23
kkareninbt2008.karenin
241273801137
Передайте Собянину и его хозяину, что проще было бы закрыть Хабаровск и не освещать протесты в СМИ
17 июля, 21:13
Black Korobov
172200020
Рекомендуем
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Автомобиль скорой помощи в США
Американец заразился чумой
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Парк Зарядье возобновил работу после карантина
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Дональд Трамп в медицинской маске
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
В России объявили внезапную проверку войск
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния