https://ria.ru/20200717/1574513005.html
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Сделать Москву закрытым городом невозможно, заявил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:40
2020-07-17T20:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200717/1574514704.html
kareninbt2008.karenin
Можно по - разному относится к мэру , но Москву он спас
237
Black Korobov
Передайте Собянину и его хозяину, что проще было бы закрыть Хабаровск и не освещать протесты в СМИ
59
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1400x0_80_0_0_8946a32f18e2295b9bc222cc351420ad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Сделать Москву
закрытым городом невозможно, заявил мэр Сергей Собянин
в эфире радиостанции "Комсомольская правда
".
У градоначальника поинтересовались, не могут ли гости из других российских регионов завезти в столицу коронавирус. В ответ Собянин отметил, что таких опасений у властей города нет.
"Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее", — сказал он.
Мэр подчеркнул, что сейчас жители России стали больше путешествовать по стране, что является хорошим шансом для отечественного туристического бизнеса окрепнуть и оценить свои возможности.
Ранее Собянин также рассказал, что во время пандемии в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы и паники. Власти вовремя приняли необходимые меры, что в разы уменьшило нагрузку на здравоохранение и позволило значительно снизить смертность от COVID-19.
Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 123 человека умерли, более 539 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 232 тысячи — приходится на Москву. При этом свыше 169 тысяч пациентов уже поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.