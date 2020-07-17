В Белоруссии разработают собственную вакцину от коронавируса

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Межведомственная рабочая группа по разработке вакцины против COVID-19 приступила к работе в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной академии наук (НАН) республики.
"В академии под руководством председателя президиума НАН Беларуси, академика Владимира Гусакова состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины против COVID-19", - отмечается в сообщении.
В мероприятии приняли участие ведущие ученые и специалисты организаций Национальной академии наук и министерства здравоохранения Белоруссии.
Согласно сообщению, участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе проведения заседания участники отметили необходимость создания отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов.
"Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. Рассмотрена также возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в государственной программе "Наукоемкие технологии", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее, чем 200. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом достигло, по данным на пятницу, 65782, скончался 491 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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