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Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:37
каспийская флотилия вмф
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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353
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РИА Новости
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каспийская флотилия вмф, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

18:37 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 17 июля в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
"В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих флотилии", - говорится в сообщении.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой, отмечается в сообщении военного ведомства.
При этом подчеркивается, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
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Каспийская флотилия ВМФЮжный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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