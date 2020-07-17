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Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:37
2020-07-17T18:37
каспийская флотилия вмф
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
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каспийская флотилия вмф, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каспийская флотилия
(КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает в пятницу Минобороны РФ
.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 17 июля в войсках Южного военного округа
началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
"В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих флотилии", - говорится в сообщении.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой, отмечается в сообщении военного ведомства.
При этом подчеркивается, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.