Лавров обсудил с главой МИД Катара двусторонние связи

"Проведен обмен мнениями по ряду региональных проблем с акцентом на необходимость их урегулирования политико-дипломатическими методами путем переговоров, в рамках которых будут надлежащим образом учтены интересы и озабоченности всех сторон", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.