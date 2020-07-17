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Лавров обсудил с главой МИД Катара двусторонние связи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с заместителем председателя совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:38
мид катара
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мид катара, сергей лавров, москва, доха, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Катара двусторонние связи

18:36 17.07.2020 (обновлено: 18:38 17.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с заместителем председателя совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани вопросы двусторонних отношений, а также региональную проблематику, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство.
"Проведен обмен мнениями по ряду региональных проблем с акцентом на необходимость их урегулирования политико-дипломатическими методами путем переговоров, в рамках которых будут надлежащим образом учтены интересы и озабоченности всех сторон", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что при обсуждении приоритетных вопросов российско-катарской повестки дня стороны подтвердили "обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога, дальнейшее продление деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей на основе ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей".
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МИД КатараСергей ЛавровМоскваДохаВ мире
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