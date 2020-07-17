Лавров обсудил с главой МИД Катара двусторонние связи

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с заместителем председателя совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани вопросы двусторонних отношений, а также региональную проблематику, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство.
"Проведен обмен мнениями по ряду региональных проблем с акцентом на необходимость их урегулирования политико-дипломатическими методами путем переговоров, в рамках которых будут надлежащим образом учтены интересы и озабоченности всех сторон", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что при обсуждении приоритетных вопросов российско-катарской повестки дня стороны подтвердили "обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога, дальнейшее продление деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей на основе ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей".