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Кадыров заявил об участившихся информатаках на чеченский народ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на чеченский народ участились информационные атаки, так как некие силы желают "дестабилизировать обстановку". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:33
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров заявил об участившихся информатаках на чеченский народ

18:33 17.07.2020
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 17 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на чеченский народ участились информационные атаки, так как некие силы желают "дестабилизировать обстановку".
"Я выразил обеспокоенность в связи с участившимися информационными атаками на чеченский народ", - заявил Кадыров на расширенном совещании правительства в высокогорном селении Хой, видеозапись которого размещена на канале "Грозный" в Youtube.
"Очевидно, что это продиктовано желанием дестабилизировать обстановку. Мы должны дать решительный отпор нашим врагам. Это не только задача властей и СМИ, но и гражданский долг каждого человека, который должен говорить правду всеми доступными способами", - подчеркнул Кадыров на совещании.
Он также отметил, что вся актуальная информация о республике публикуется на ресурсах телекомпании "Грозный" и других региональных СМИ и призвал людей, особенно госслужащих, следить за аккаунтами этих СМИ в соцсетях.
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