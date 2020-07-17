Кадыров заявил об участившихся информатаках на чеченский народ

"Я выразил обеспокоенность в связи с участившимися информационными атаками на чеченский народ", - заявил Кадыров на расширенном совещании правительства в высокогорном селении Хой, видеозапись которого размещена на канале "Грозный" в Youtube.

"Очевидно, что это продиктовано желанием дестабилизировать обстановку. Мы должны дать решительный отпор нашим врагам. Это не только задача властей и СМИ, но и гражданский долг каждого человека, который должен говорить правду всеми доступными способами", - подчеркнул Кадыров на совещании.

Он также отметил, что вся актуальная информация о республике публикуется на ресурсах телекомпании "Грозный" и других региональных СМИ и призвал людей, особенно госслужащих, следить за аккаунтами этих СМИ в соцсетях.