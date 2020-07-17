Лукашенко оценил роль России на постсоветском пространстве

Президент заметил, что премьерам стран ЕАЭС, особенно российскому премьеру, пришлось на заседании "хорошо потрудиться". "Многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию", - пояснил он. Лукашенко заметил, что на заседании Мишустину "как человеку, отчасти новому в этой должности (премьера России – ред.), и ответственному человеку, приходилось на все реагировать".

"У Вас еще нет этой... кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на Вас это навалилось очень серьезно", - заметил глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что рад видеть Мишустина в Белоруссии. "Мне приятно с Вами встретится, хотя были разные разговоры… Вы для нас не чужой человек… поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. Вы у нас не гость, Вы – дома, это главное. Я прошу это иметь в виду. И это не какое-то дипломатическое заявление. Мы, действительно, так считаем, в этом Вы убедитесь", - подчеркнул белорусский лидер.