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Лукашенко оценил роль России на постсоветском пространстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Россия должна быть "локомотивом" процессов, особенно... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:51
россия
евразийский экономический союз
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александр лукашенко
минск
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко оценил роль России на постсоветском пространстве

18:33 17.07.2020 (обновлено: 18:51 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Россия должна быть "локомотивом" процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.
"Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
Президент заметил, что премьерам стран ЕАЭС, особенно российскому премьеру, пришлось на заседании "хорошо потрудиться". "Многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию", - пояснил он. Лукашенко заметил, что на заседании Мишустину "как человеку, отчасти новому в этой должности (премьера России – ред.), и ответственному человеку, приходилось на все реагировать".
"У Вас еще нет этой... кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на Вас это навалилось очень серьезно", - заметил глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что рад видеть Мишустина в Белоруссии. "Мне приятно с Вами встретится, хотя были разные разговоры… Вы для нас не чужой человек… поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. Вы у нас не гость, Вы – дома, это главное. Я прошу это иметь в виду. И это не какое-то дипломатическое заявление. Мы, действительно, так считаем, в этом Вы убедитесь", - подчеркнул белорусский лидер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Вчера, 17:51Союзное государство
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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