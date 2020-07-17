https://ria.ru/20200717/1574512579.html
Лукашенко оценил роль России на постсоветском пространстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Россия должна быть "локомотивом" процессов, особенно... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:33
2020-07-17T18:51
россия
евразийский экономический союз
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александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513223_0:150:3109:1899_1400x0_80_0_0_6edabc327c85b70c4b678b146e2452d1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным
заявил, что Россия должна быть "локомотивом" процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.
"Такая судьба Российской Федерации
, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске
на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС
в белорусской столице.
Президент заметил, что премьерам стран ЕАЭС, особенно российскому премьеру, пришлось на заседании "хорошо потрудиться". "Многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию", - пояснил он. Лукашенко заметил, что на заседании Мишустину "как человеку, отчасти новому в этой должности (премьера России – ред.), и ответственному человеку, приходилось на все реагировать".
"У Вас еще нет этой... кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на Вас это навалилось очень серьезно", - заметил глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что рад видеть Мишустина в Белоруссии. "Мне приятно с Вами встретится, хотя были разные разговоры… Вы для нас не чужой человек… поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. Вы у нас не гость, Вы – дома, это главное. Я прошу это иметь в виду. И это не какое-то дипломатическое заявление. Мы, действительно, так считаем, в этом Вы убедитесь", - подчеркнул белорусский лидер.