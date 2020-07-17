Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск повышался на 43 копейки - до 71,96 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 82,18 рубля. Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 72 рублей, а евро до 82,275 рубля – максимумов с 7 июля и 4 мая соответственно.