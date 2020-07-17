https://ria.ru/20200717/1574512360.html
Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля
Рубль перед выходными усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти: доллар тестирует психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля, а евро РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:30
2020-07-17T18:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика