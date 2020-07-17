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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200717/1574512360.html
Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля
Рубль перед выходными усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти: доллар тестирует психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля, а евро РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574492498_0:42:2228:1295_1400x0_80_0_0_aee0ad423b18ff63a29e94ebdbef7fb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

18:30 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрохожий около электронного табло с курсами валют в Москве
Прохожий около электронного табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рубль перед выходными усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти: доллар тестирует психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля, а евро торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск повышался на 43 копейки - до 71,96 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 82,18 рубля. Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 72 рублей, а евро до 82,275 рубля – максимумов с 7 июля и 4 мая соответственно.
Нефть марки Brent дешевеет на 0,8% - до 43,02 доллара за баррель.
Электронное табло с символикой доллара в Москве
Вчера, 05:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
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