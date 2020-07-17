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Мишустин оценил итоги переговоров Межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров в Минске участникам Евразийского... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:52
галина головченко
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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галина головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Мишустин оценил итоги переговоров Межправсовета ЕАЭС

18:27 17.07.2020 (обновлено: 18:52 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров в Минске участникам Евразийского межправсовета удалось договориться практически по всем вопросам и достичь компромисса.
"Считаю, что мы очень плодотворно поработали, соответствующие документы подписали, практически везде мы договорились, есть компромиссы", - заявил Мишустин на встрече с Лукашенко.
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По его словам, новый премьер министр Белоруссии Роман Головченко сделал все, чтобы мероприятие прошло на профессиональном уровне. "Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию нашего форума, нашего совета", - добавил Мишустин, отметив, что на сегодняшний день все "четыре свободы", о которых говорится в рамках ЕАЭС, "очень важно реализовать".
"Мы говорим на сегодняшний день о фактически наших взаимных отношениях, о торговле, о перемещении труда, капитала, рабочей силы - все это составило на сегодняшний день целый ряд вопросов", - сказал глава российского правительства.
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Говоря о двустороннем сотрудничестве, Мишустин отметил, что Головченко был в Москве буквально несколько дней назад и стороны наметили очень широкую программу совместных действий. "Я также проинформировал Романа Александровича о налоговом маневре, который президент России Владимир Владимирович Путин инициировал в сфере высоких технологий, но мы ещё поговорили о совместных возможных проектах", - добавил Мишустин.
Он также передал Лукашенко тёплый и братский привет от президента РФ Владимира Путина, отметив, что главы государств виделись во время визита Лукашенко на 75-летний юбилей Победы в Москву и в Ржев на торжества в честь победы в Великой Отечественной войне. "Это важный, серьёзный праздник для наших стран", - подчеркнул Мишустин.
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Галина ГоловченкоЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
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