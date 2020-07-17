Мишустин оценил итоги переговоров Межправсовета ЕАЭС

"Считаю, что мы очень плодотворно поработали, соответствующие документы подписали, практически везде мы договорились, есть компромиссы", - заявил Мишустин на встрече с Лукашенко.

"Мы говорим на сегодняшний день о фактически наших взаимных отношениях, о торговле, о перемещении труда, капитала, рабочей силы - все это составило на сегодняшний день целый ряд вопросов", - сказал глава российского правительства.