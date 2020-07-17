Мишустин оценил итоги переговоров Межправсовета ЕАЭС

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров в Минске участникам Евразийского межправсовета удалось договориться практически по всем вопросам и достичь компромисса.
"Считаю, что мы очень плодотворно поработали, соответствующие документы подписали, практически везде мы договорились, есть компромиссы", - заявил Мишустин на встрече с Лукашенко.
По его словам, новый премьер министр Белоруссии Роман Головченко сделал все, чтобы мероприятие прошло на профессиональном уровне. "Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию нашего форума, нашего совета", - добавил Мишустин, отметив, что на сегодняшний день все "четыре свободы", о которых говорится в рамках ЕАЭС, "очень важно реализовать".
"Мы говорим на сегодняшний день о фактически наших взаимных отношениях, о торговле, о перемещении труда, капитала, рабочей силы - все это составило на сегодняшний день целый ряд вопросов", - сказал глава российского правительства.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, Мишустин отметил, что Головченко был в Москве буквально несколько дней назад и стороны наметили очень широкую программу совместных действий. "Я также проинформировал Романа Александровича о налоговом маневре, который президент России Владимир Владимирович Путин инициировал в сфере высоких технологий, но мы ещё поговорили о совместных возможных проектах", - добавил Мишустин.
Он также передал Лукашенко тёплый и братский привет от президента РФ Владимира Путина, отметив, что главы государств виделись во время визита Лукашенко на 75-летний юбилей Победы в Москву и в Ржев на торжества в честь победы в Великой Отечественной войне. "Это важный, серьёзный праздник для наших стран", - подчеркнул Мишустин.