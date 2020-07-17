https://ria.ru/20200717/1574512134.html
В Домодедово усилили меры безопасности из-за анонимных угроз
Московский аэропорт "Домодедово" ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы "минирования", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:26
2020-07-17T18:38
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574509400.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), происшествия