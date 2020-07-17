В Домодедово усилили меры безопасности из-за анонимных угроз

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово и всех самолетов.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сказал представитель.