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В Домодедово усилили меры безопасности из-за анонимных угроз
Московский аэропорт "Домодедово" ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы "минирования", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:38
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, домодедово (аэропорт), происшествия

В Домодедово усилили меры безопасности из-за анонимных угроз

18:26 17.07.2020 (обновлено: 18:38 17.07.2020)
351
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы "минирования", сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово и всех самолетов.
"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сказал представитель.
Шасси пассажирского самолета
Вчера, 17:36
Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании
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МоскваДомодедово (аэропорт)Происшествия
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