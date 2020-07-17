Лукашенко обновил состав Совбеза Белоруссии

По ее данным, в состав Совбеза включен председатель Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Александр Вольфович.

С 2016 года в состав Совбеза Белоруссии входят премьер страны, спикеры обеих палат парламента, генпрокурор, министры иностранных и внутренних дел и ряд других высокопоставленных чиновников.