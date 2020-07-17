https://ria.ru/20200717/1574512049.html
Лукашенко обновил состав Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом обновил состав Совета безопасности республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:25
2020-07-17T18:25
станислав зась
сергей румас
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200716/1574466932.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_979c1ccb6113608407316ba73f6a2166.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ea2c21ea6d3f40696584a6e01ba359b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав зась, сергей румас, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
своим указом обновил состав Совета безопасности республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Глава государства подписал 17 июля соответствующий указ №271", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в состав Совбеза включен председатель Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Александр Вольфович.
Исключены из состава Совбеза его бывший государственный секретарь Станислав Зась
, бывший глава КГК Леонид Анфимов и экс-премьер Белоруссии Сергей Румас
. При этом должности Романа Головченко
и Андрея Равкова
, которые и ранее входили в Совбез, изложены в новой редакции - премьер и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.
С 2016 года в состав Совбеза Белоруссии входят премьер страны, спикеры обеих палат парламента, генпрокурор, министры иностранных и внутренних дел и ряд других высокопоставленных чиновников.