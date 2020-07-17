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Лукашенко обновил состав Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом обновил состав Совета безопасности республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:25
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станислав зась, сергей румас, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обновил состав Совбеза Белоруссии

18:25 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом обновил состав Совета безопасности республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Глава государства подписал 17 июля соответствующий указ №271", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в состав Совбеза включен председатель Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Александр Вольфович.
Исключены из состава Совбеза его бывший государственный секретарь Станислав Зась, бывший глава КГК Леонид Анфимов и экс-премьер Белоруссии Сергей Румас. При этом должности Романа Головченко и Андрея Равкова, которые и ранее входили в Совбез, изложены в новой редакции - премьер и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.
С 2016 года в состав Совбеза Белоруссии входят премьер страны, спикеры обеих палат парламента, генпрокурор, министры иностранных и внутренних дел и ряд других высокопоставленных чиновников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
16 июля, 20:57
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Станислав ЗасьСергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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