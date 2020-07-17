Владимирские депутаты ищут новые меры поддержки бизнеса и сферы туризма

"Парламентарии обсудили актуальные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также вопросы развития внутреннего туризма. В обсуждении приняли участие представители ряда министерств и Федерального агентства по туризму. Основной целью диалога стал обмен опытом, выработка рекомендаций от регионов по изменению законодательства", - отмечается в сообщении.

"Конечно, все понимают, что наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса отраслью является малое и среднее предпринимательство. Мы благодарны президенту, правительству РФ за меры поддержки этой сферы. Во Владимирской области был принят отдельный закон. В целом на поддержку бизнеса в регионе предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, из них порядка 600 миллионов рублей – это налоговые льготы", - приводит пресс-служба слова Киселева.