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Владимирские депутаты ищут новые меры поддержки бизнеса и сферы туризма
Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев предложил продлить срок действия единого налога на вмененный доход до 2024 года и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:25
законодательное собрание владимирской области
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РИА Новости
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353
60
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60
законодательное собрание владимирской области

Владимирские депутаты ищут новые меры поддержки бизнеса и сферы туризма

18:25 17.07.2020
37
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗолотые ворота. Владимир
Золотые ворота. Владимир
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИМИР, 17 июл – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев предложил продлить срок действия единого налога на вмененный доход до 2024 года и предусмотреть компенсации для пассажирских перевозчиков в качестве поддержки внутреннего туризма, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предложения прозвучали на заседании Президиума Совета законодателей, которое состоялось в пятницу в режиме видеоконференции.
"Парламентарии обсудили актуальные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также вопросы развития внутреннего туризма. В обсуждении приняли участие представители ряда министерств и Федерального агентства по туризму. Основной целью диалога стал обмен опытом, выработка рекомендаций от регионов по изменению законодательства", - отмечается в сообщении.
Наработками Владимирской области с коллегами поделился спикер регионального парламента.
"Конечно, все понимают, что наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса отраслью является малое и среднее предпринимательство. Мы благодарны президенту, правительству РФ за меры поддержки этой сферы. Во Владимирской области был принят отдельный закон. В целом на поддержку бизнеса в регионе предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, из них порядка 600 миллионов рублей – это налоговые льготы", - приводит пресс-служба слова Киселева.
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10 июля, 13:30
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Председатель Заксобрания предложил рассмотреть возможность продления срока действия единого налога на вмененный доход до 2024 года с целью сохранить численность занятых и доходы местных бюджетов.
В качестве дополнительной меры стимулирования отдыха внутри России спикер владимирского Заксобрания предложил предусмотреть компенсации тем перевозчикам, которые предоставят существенную скидку на билеты некоторым категориям пассажиров - например, пенсионерам и многодетным семьям.
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Законодательное Собрание Владимирской области
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