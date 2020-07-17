В Татарстане нашли тела подростков, пропавших около плотины

Ранее в пятницу в водоеме на глубине 5 метров в 16 метрах от берега водолазы обнаружили тело одного из подростков, 2005 года рождения.

По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Ранее прокуратура Татарстана начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство намерено оценить полноту и своевременность принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информирования населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также, как отмечалось, будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра.