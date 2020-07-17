В Татарстане нашли тела подростков, пропавших около плотины

КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Спасатели в пятницу обнаружили тело второго подростка, чьи вещи были найдены на берегу водоёма в Буинском районе Татарстана в четверг, сообщает ГУМЧС России по региону.
По информации МЧС, 16 июля в 15.19 поступило сообщение о том, что у деревни Ахмаметьево Буинского района на берегу гидротехнического сооружения нашли детскую одежду и мотоцикл. Было установлено, что вещи принадлежат подросткам 2003 и 2005 годов рождения, проживающих в деревне Маматкозино. Спасатели и полицейские начали поиск подростков.
Ранее в пятницу в водоеме на глубине 5 метров в 16 метрах от берега водолазы обнаружили тело одного из подростков, 2005 года рождения.
"В 16.40 в 25 метрах от берега на глубине 2-3 метра водолазы обнаружили тело второго мальчика 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС, во время поисков был проведён визуальный осмотр акватории, обследовано дно гидротехнического сооружения с помощью трала и снаряжения для поиска пострадавших на воде. Было решено начать слив воды из водоёма. В пятницу из Казани к месту происшествия дополнительно прибыла водолазная группа из пяти водолазов поисково-спасательной службы Татарстана.
По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Ранее прокуратура Татарстана начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство намерено оценить полноту и своевременность принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информирования населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также, как отмечалось, будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра.
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