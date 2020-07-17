https://ria.ru/20200717/1574511916.html
Собянин рассказал, когда экономика Москвы выйдет на нормальный уровень
Экономика Москвы восстановится в течение полугода, если не произойдет ничего радикального, сейчас большинство предприятий находится в тяжелой ситуации, но она... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:23
2020-07-17T18:30
сергей собянин
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Экономика Москвы
восстановится в течение полугода, если не произойдет ничего радикального, сейчас большинство предприятий находится в тяжелой ситуации, но она выправляется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что сейчас бизнес уже начал хорошо восстанавливаться - торговля, общепит, малый и средний бизнес.
"Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день, они примерно такие же, как и в прошлом году. Идет активное восстановление", - отметил мэр.