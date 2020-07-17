Собянин рассказал, когда экономика Москвы выйдет на нормальный уровень

"Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы", - сообщил Собянин.