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В Ростове-на-Дону и Батайске ливень подтопил более 20 домов и 60 дворов
Проливной дождь в пятницу подтопил более 20 жилых домов, около 60 дворов, дороги и соцобъекты в Ростове-на-Дону и Батайске, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:42
гидрометцентр
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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Кадры очевидцев наводнения в Ростове-на-Дону
Жилые дома, автомобили и социальные объекты в Ростове-на-Дону оказались затоплены после обрушившегося на город ливня в пятницу утром. На кадрах, снятых жителями города, запечатлены улицы, которые стали похожи на бурные реки. Сотрудники МЧС вытаскивали из воды грузовые автомобили, а также помогали людям переправиться через улицу на резиновых лодках.
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гидрометцентр, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону и Батайске ливень подтопил более 20 домов и 60 дворов

18:18 17.07.2020 (обновлено: 21:42 17.07.2020)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Проливной дождь в пятницу подтопил более 20 жилых домов, около 60 дворов, дороги и соцобъекты в Ростове-на-Дону и Батайске, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено. Подтопленными оказались два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала.
"В результате прохождения атмосферного фронта на территории Ростова-на-Дону и Батайска в зоне подтопления оказались порядка 60 придомовых территорий, 24 частных жилых дома, дорожная сеть городов и шесть социально значимых объектов", - сказал представитель ГУМЧС.
Спасатели продолжают откачку воды и помогают автомобилистам. Всего задействованы более 1,5 тысячи человек личного состава и 290 единиц техники.
Накануне спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре 17 июля местами по Ростовской области. По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, сильный дождь будет идти вплоть до утра 18 июля.
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