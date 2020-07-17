https://ria.ru/20200717/1574511664.html
В Ростове-на-Дону и Батайске ливень подтопил более 20 домов и 60 дворов
Проливной дождь в пятницу подтопил более 20 жилых домов, около 60 дворов, дороги и соцобъекты в Ростове-на-Дону и Батайске, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:18
2020-07-17T21:42
гидрометцентр
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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Кадры очевидцев наводнения в Ростове-на-Дону
Жилые дома, автомобили и социальные объекты в Ростове-на-Дону оказались затоплены после обрушившегося на город ливня в пятницу утром. На кадрах, снятых жителями города, запечатлены улицы, которые стали похожи на бурные реки. Сотрудники МЧС вытаскивали из воды грузовые автомобили, а также помогали людям переправиться через улицу на резиновых лодках.
2020-07-17T18:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия