Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574511559.html
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:54
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513217_0:110:3250:1938_1400x0_80_0_0_989d219a3db99f60c0cab4527b878580.jpg
https://ria.ru/20200717/1574510070.html
Чушь какая! Почти все союзы были НЕ равноправными. Всегда есть империя и сателлиты
11
Нефть газ по дешевке и рынок свой откройте.. А вы нам чего? Явно не равноправный союз...
11
8
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513217_0:110:3250:1938_1400x0_80_0_0_989d219a3db99f60c0cab4527b878580.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513217_260:0:2991:2048_1400x0_80_0_0_95c70709cd4bbd1e505574e20c02d9a8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574513217_601:0:2649:2048_1400x0_80_0_0_8311cc03e58b69069238b106a4c9c915.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют

18:15 17.07.2020 (обновлено: 18:54 17.07.2020)
3830
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
"Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
Белорусский лидер заметил, что "времена изменились: сегодня невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет". "Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", - сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер неоднократно заявлял, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и мирной", а суверенитет республики не продается. В том числе президент говорил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Вчера, 17:51Союзное государство
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
162010525
Обсудить 8
Евразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Чушь какая! Почти все союзы были НЕ равноправными. Всегда есть империя и сателлиты
17 июля, 18:22
Богдан
700112
Нефть газ по дешевке и рынок свой откройте.. А вы нам чего? Явно не равноправный союз...
17 июля, 18:28
Алексей Алекс
900011
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока – 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске
Лукашенко оценил роль России на постсоветском пространстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ждет Путина в Минске на встречу в рамках ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Мишустин призвал найти новые меры для реализации Союзного договора
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Мишустин оценил итоги переговоров Межправсовета ЕАЭС
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Центр Гамалеи готов делиться с коллегами секретами вакцины от COVID-19
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Татарстане нашли тела подростков, пропавших около плотины
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии разработают собственную вакцину от коронавируса
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния