Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют

Белорусский лидер заметил, что "времена изменились: сегодня невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет". "Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", - сказал Лукашенко.