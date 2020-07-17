Центр Гамалеи готов делиться с коллегами секретами вакцины от COVID-19

"Никто из ученых... этих стран не обвиняет, потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция", - сказал Гинцбург.

По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. "Та технология, которая нами сейчас предложена, она запатентована, уникальна и по своим параметрам, я готов это утверждать, превосходит возможности тех аналогичных продуктов, которые сейчас делаются на западе", - уверен Гинцбург.

Он рассказал, что вакцина центра двухкомпонентна, что позволяет создавать длительный иммунитет. "И скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдет сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией ", - добавил Гинцбург.