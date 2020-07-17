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Распространение нового коронавируса
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Центр Гамалеи готов делиться с коллегами секретами вакцины от COVID-19
Технология создания вакцины от коронавируса центра Гамалеи запатентована, уникальна и превосходит западные аналоги, однако при необходимости РФ готова... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:10
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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, дмитрий песков, великобритания, канада, сша, в мире

Центр Гамалеи готов делиться с коллегами секретами вакцины от COVID-19

18:10 17.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Технология создания вакцины от коронавируса центра Гамалеи запатентована, уникальна и превосходит западные аналоги, однако при необходимости РФ готова поделиться наработками с зарубежными коллегами, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг эти обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
"Никто из ученых... этих стран не обвиняет, потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция", - сказал Гинцбург.
По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. "Та технология, которая нами сейчас предложена, она запатентована, уникальна и по своим параметрам, я готов это утверждать, превосходит возможности тех аналогичных продуктов, которые сейчас делаются на западе", - уверен Гинцбург.
Он рассказал, что вакцина центра двухкомпонентна, что позволяет создавать длительный иммунитет. "И скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдет сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией ", - добавил Гинцбург.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургКоронавирусыДмитрий ПесковВеликобританияКанадаСШАВ мире
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