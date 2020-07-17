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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
Найден самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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https://ria.ru/20200716/1574464595.html
Самый ранний симптом короновируса определяется тем, что у тебя появляется сильная тяга попасть в госдуму.
152
Самый ранний симптом - это отсутствие симптомов.
84
9
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_0:126:3020:1825_1400x0_80_0_0_479c1420eba90598235329799c02e226.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз

Найден самый ранний симптом коронавируса

18:10 17.07.2020 (обновлено: 23:20 17.07.2020)
518628
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.
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Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.
Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.
По данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире выявили более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 584 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
Популярные комментарии
Самый ранний симптом короновируса определяется тем, что у тебя появляется сильная тяга попасть в госдуму.
17 июля, 22:10
Роман Ушенин
1041903125
Самый ранний симптом - это отсутствие симптомов.
17 июля, 21:04
SSuppOdin
58210005
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