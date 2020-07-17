Найден самый ранний симптом коронавируса

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

По данным ВОЗ , за время пандемии во всем мире выявили более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 584 тысяч человек.