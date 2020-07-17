Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока – 2"

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Неопределенность в вопросе санкций США в отношении причастных к проекту " Неопределенность в вопросе санкций США в отношении причастных к проекту " Северный поток – 2 " может привести к задержкам в его завершении, а Германии вряд ли удастся повлиять на подход США к этому, считает эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

"Любые действия, предпринятые компаниями, имеющими отношение к завершению строительства газопровода, после 15 июля несут для них серьезные риски. Это означает, что все задействованные в этом стороны должны будут прекратить свою деятельность немедленно и потом решать, что делать дальше. Например, поведение Allseas после предыдущего раунда санкций может быть показательным с точки зрения общего подхода к американским действиям. В любом случае в завершении проекта будут дополнительные задержки, пока будет присутствовать неопределенность в вопросе санкций", - сказал он РИА Новости.

Швейцарская Allseas после введения ряда санкций в декабре прошлого года практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. По словам Маммадова, подобной реакции можно ожидать, потому что эти компании очень уязвимы перед лицом санкций, будучи привязаны к международной финансовой системе, основанной на долларах.

"Нынешняя администрация проявила себя как не приемлющая любые возражения в вопросе ее взглядов и подходов к теме европейской энергобезопасности. Она также была последовательна в своих действиях, направленных на снижение зависимости ЕС от российского газа. Этот вопрос не раз получал двухпартийную поддержку, что редко бывало в американской политике последние годы. Так что Германии будет очень сложно изменить взгляд США на это в краткосрочной перспективе", - считает Маммадов.

Он отмечает, что интересы и США, и Германии сходятся в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность ЕС, но вот методы у них не совпадают. При этом энергобезопасность крайне важна в общей картине их трансатлантического партнёрства.

"Активное наступление администрации Трампа на "Северный поток – 2" вкупе с двухпартийной поддержкой в американском Конгрессе привели к тому, что Германия решительно противостоит (США) и поддерживает проект", - сказал он.

Однако, отмечает эксперт, отношения Москвы Берлина тоже не были ровными последние годы. С одной стороны, этому способствовала ситуация вокруг Украины , с другой – обвинения в кибератаках.

"Кроме того, изменение ситуации на рынках работает на руку Вашингтону и ослабило аргументы Берлина, такие как нехватка альтернативных поставок дешевого природного газа. Цены на природный газ упали, рынок стал более неустойчив. Нынешние условия на рынке ослабили аргумент о незаменимости российского газа для Европы", - полагает Маммадов.

Госдеп США 15 июля опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку " Турецкого потока ", на которые ранее закон не распространялся. Это ставит под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с этими российскими экспортными газопроводами.