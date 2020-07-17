Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между РФ и Белоруссией готовы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Государственный секретарь Григорий Рапота на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства, который проходит в рамках "Славянского базара" рассказал о том, когда планируется отменить роуминг между двумя странами, передает Sputnik.

Вопрос об отмене роуминга прорабатывается министерствами связи двух стран давно, и, как ранее отмечала белорусская сторона, даже ситуация с коронавирусом не должна серьезно повлиять на изменение сроков подписания окончательных документов, говорится в сообщении.

"В свое время на Форуме регионов России и Беларуси прозвучало распоряжение об отмене роуминга между нашими странами и министерства связи взялись за проработку этого вопроса. Последний их отчет на уровне вице-премьеров показал, что скоро поставленная задача будет выполнена", – отметил Рапота.

По его словам, ранее было выдвинуто обязательство решить вопрос об отмене роуминга к октябрю текущего года.