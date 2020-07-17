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Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между РФ и Белоруссией готовы
Государственный секретарь Григорий Рапота на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства, который проходит в рамках "Славянского базара" рассказал о РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:04
союзное государство
григорий рапота
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353
60
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григорий рапота

Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между РФ и Белоруссией готовы

18:04 17.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота
Григорий Рапота
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Григорий Рапота на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства, который проходит в рамках "Славянского базара" рассказал о том, когда планируется отменить роуминг между двумя странами, передает Sputnik.
Вопрос об отмене роуминга прорабатывается министерствами связи двух стран давно, и, как ранее отмечала белорусская сторона, даже ситуация с коронавирусом не должна серьезно повлиять на изменение сроков подписания окончательных документов, говорится в сообщении.
"В свое время на Форуме регионов России и Беларуси прозвучало распоряжение об отмене роуминга между нашими странами и министерства связи взялись за проработку этого вопроса. Последний их отчет на уровне вице-премьеров показал, что скоро поставленная задача будет выполнена", – отметил Рапота.
По его словам, ранее было выдвинуто обязательство решить вопрос об отмене роуминга к октябрю текущего года.
Рапота подчеркнул, что ничто так не объединяет два народа, как общая созидательная деятельность, и очень важно, чтобы за созданием дорожных карт следовали практические действия. Люди должны чувствовать преимущества объединения двух стран, сказал он.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
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Союзное государствоГригорий Рапота
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