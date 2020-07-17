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​Межправсовет ЕАЭС принял план борьбы с коронавирусом
Межправсовет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принял план борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте Евразийской... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евразийский экономический союз, здоровье - общество, общество

​Межправсовет ЕАЭС принял план борьбы с коронавирусом

18:03 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Межправсовет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принял план борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.
"Межправсовет утвердил Комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется обмен информацией, реализация согласованного алгоритма реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, а также совместная разработка рекомендаций по проведению лабораторных исследований. Кроме того, в рамках плана намечены совместные научные исследования по обеспечению доступа к качественным, безопасным и эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям.
"Запланировано проведение совместных учений специалистов профильных организаций государств ЕАЭС для отработки мер реагирования на вспышки известных и новых инфекционных заболеваний, размещение официальной информации о зарегистрированных изготовителях медицинских изделий, необходимых для борьбы с опасными инфекциями", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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