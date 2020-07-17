​Межправсовет ЕАЭС принял план борьбы с коронавирусом

"Межправсовет утвердил Комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется обмен информацией, реализация согласованного алгоритма реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, а также совместная разработка рекомендаций по проведению лабораторных исследований. Кроме того, в рамках плана намечены совместные научные исследования по обеспечению доступа к качественным, безопасным и эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям.