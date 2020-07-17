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Лукашенко заявил, что ждет Путина в Минске на встречу в рамках ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет своего российского коллегу Владимира Путина, которого он назвал добрым другом, в Минске на встрече в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:00
роман головченко
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
минск
белоруссия
армения
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роман головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, армения, в мире

Лукашенко заявил, что ждет Путина в Минске на встречу в рамках ЕАЭС

18:00 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет своего российского коллегу Владимира Путина, которого он назвал добрым другом, в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.
"Прошу Вас, моему доброму другу (президенту России – ред.) передайте самые добрые пожелания, привет от белорусского народа. Его здесь любят, уважают, он это прекрасно знает. Мы его ждем после встречи глав правительств (в Минске в пятницу прошло заседание межправсовета ЕАЭС – ред.) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным.
Ранее в пятницу премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Роман ГоловченкоЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияАрменияВ мире
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