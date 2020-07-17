Мегафон и Росгеология начнут морские изыскания по проекту Arctic Connect

"Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию", – привели в пресс-службе слова генерального директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.