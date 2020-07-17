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Мегафон и Росгеология начнут морские изыскания по проекту Arctic Connect
Группа "Мегафон" и АО "Росгеология" подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта Arctic Connect,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
мегафон, новости компаний - экономика

Мегафон и Росгеология начнут морские изыскания по проекту Arctic Connect

18:00 17.07.2020 (обновлено: 19:54 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группа "Мегафон" и АО "Росгеология" подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта Arctic Connect, предусматривающего прокладку подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию, сообщает пресс-служба "Мегафона".
Экспедиция на научно-исследовательское судне Росгеологии "Профессор Логачев" стартует 5 августа в Мурманске и продлится три месяца. Судно пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях общей протяженностью 6500 километров.
"Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию", – привели в пресс-службе слова генерального директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.
Как отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков, "мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта".
Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия ТЭК, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика, отмечается в сообщении.
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