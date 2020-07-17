В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в море

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что отдыхающими на Балтийской косе обнаружено тело мужчины. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Личность погибшего установлена, им оказался 35-летний житель Москвы, поиски которого велись с 12 июля текущего года", - рассказала представитель ведомства.

По предварительным данным следователей, 12 июля москвич в компании друзей отдыхал на Балтийской косе. После совместного купания приятели заметили его отсутствие и сообщили о произошедшем в экстренные службы региона. Гацко отметила, что в ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины гибели погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.