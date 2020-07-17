Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574510731.html
В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в море
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели в Балтийском море туриста из Москвы, которого искали с 12 июля, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:13
туризм
новости - туризм
балтийское море
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://ria.ru/20200715/1574406698.html
балтийское море
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a14477b73829d7c79a56d478b71227b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_4eb878c45e2022951dcc3ff9c3f31300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, балтийское море, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в море

18:00 17.07.2020 (обновлено: 18:13 17.07.2020)
647
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели в Балтийском море туриста из Москвы, которого искали с 12 июля, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что отдыхающими на Балтийской косе обнаружено тело мужчины. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Личность погибшего установлена, им оказался 35-летний житель Москвы, поиски которого велись с 12 июля текущего года", - рассказала представитель ведомства.
По предварительным данным следователей, 12 июля москвич в компании друзей отдыхал на Балтийской косе. После совместного купания приятели заметили его отсутствие и сообщили о произошедшем в экстренные службы региона. Гацко отметила, что в ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины гибели погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль следственного комитета
15 июля, 19:50
В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек
011610
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмБалтийское мореСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Татарстане нашли тела подростков, пропавших около плотины
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ждет Путина в Минске на встречу в рамках ЕАЭС
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Шасси пассажирского самолета
Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Межправсовет ЕАЭС поручил утвердить модель системы маркировки товаров
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока – 2"
Кадры крушения частного самолета на Байкале
В акваторию Байкала упал частный самолет
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
​Межправсовет ЕАЭС принял план борьбы с коронавирусом
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой
Президент Украины Владимир Зеленский
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния