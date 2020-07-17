https://ria.ru/20200717/1574510612.html
Межправсовет ЕАЭС поручил утвердить модель системы маркировки товаров
Межправительственный совет ЕАЭС (ЕМПС) поручил совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердить базовую организационную и технологическую модель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:57
2020-07-17T17:57
россия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574488731_0:0:3520:1980_1400x0_80_0_0_f8d02d74800e638a25c66a32f98a7031.jpg
https://ria.ru/20200717/1574506428.html
https://ria.ru/20200717/1574510306.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574488731_0:0:3520:1980_1400x0_80_0_0_f8d02d74800e638a25c66a32f98a7031.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574488731_254:0:2985:2048_1400x0_80_0_0_6793ff3e529c26aa0ca85a8a8f899d2f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574488731_595:0:2643:2048_1400x0_80_0_0_bd4a37d90ef7b744f0944ddfacbca1f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Межправительственный совет ЕАЭС
(ЕМПС) поручил совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в будущем для новых маркируемых товаров, говорится в сообщении ЕЭК.
"Дано поручение совету Евразийской экономической комиссии – утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых товаров. Таким образом, удастся не допустить возникновения барьеров на рынке Союза, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки",- говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министры на заседании в четверг в целом согласовали системные подходы к введению маркировки товаров и приняли соответствующий документ. "Документом установлен срок внесения государствами-членами уведомлений о намерении ввести маркировку на своей территории – не позднее девяти месяцев до запрета на оборот немаркированной продукции", - отмечает комиссия.
Внимание государств ЕАЭС также акцентируется на необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других систем контроля, помимо маркировки - для этого предлагается на национальном уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов.
"В ходе заседания межправсовета стороны обсудили предложение Российской Федерации
о введении маркировки молочной продукции и договорились продолжить работу в рамках процедур, установленных Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации", - подчеркивается в сообщении.