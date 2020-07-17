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Межправсовет ЕАЭС поручил утвердить модель системы маркировки товаров
Межправительственный совет ЕАЭС (ЕМПС) поручил совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердить базовую организационную и технологическую модель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:57
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россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика

Межправсовет ЕАЭС поручил утвердить модель системы маркировки товаров

17:57 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Межправительственный совет ЕАЭС (ЕМПС) поручил совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в будущем для новых маркируемых товаров, говорится в сообщении ЕЭК.
"Дано поручение совету Евразийской экономической комиссии – утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых товаров. Таким образом, удастся не допустить возникновения барьеров на рынке Союза, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что премьер-министры на заседании в четверг в целом согласовали системные подходы к введению маркировки товаров и приняли соответствующий документ. "Документом установлен срок внесения государствами-членами уведомлений о намерении ввести маркировку на своей территории – не позднее девяти месяцев до запрета на оборот немаркированной продукции", - отмечает комиссия.
Внимание государств ЕАЭС также акцентируется на необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других систем контроля, помимо маркировки - для этого предлагается на национальном уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов.
"В ходе заседания межправсовета стороны обсудили предложение Российской Федерации о введении маркировки молочной продукции и договорились продолжить работу в рамках процедур, установленных Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации", - подчеркивается в сообщении.
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